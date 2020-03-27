ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации заявила, что учебный год в российских школах может быть продлён. Лилия Гумерова отметила, что это произойдёт в случае неблагоприятного развития пандемии коронавируса.

Сенатор отметила, что решение о продлении учебного года будет принято, если будет достаточно времени для дистанционного обучения. Данный вопрос будет рассмотрен через 2-3 недели, когда будет понятно, по какому сценарию продолжится распространение коронавируса в России.

Сенатор обратила внимание, что жёсткая дисциплина поможет преодолеть кризис в эпидемиологической ситуации. Поэтому важно проследить за детьми, которые во время каникул могут проводить время в общественных местах с большим скоплением людей.