ИА «Ореанда-Новости». Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что члены комиссии провели расследование, которое показало, что в российской столице перед выборами готовились беспорядки, пишет «МК».



Комиссия выяснила, что третьи лица пытались вмешаться в избирательный процесс в России, однако получили не те результаты, на которые рассчитывали.



Климов отметил, что беспорядки перед выборами вписываются в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства. Других подробностей он не рассказал.