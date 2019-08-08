Руководитель комиссии Андрей Климов отметил, что в Совфеде предугадали провокации, которые были поддержаны третьими лицами. В итоге эти прогнозы подтвердились.Что касается признаков вмешательства, Климов пояснил, что они выражаются в недобросовестном освещении событий в Москве «со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран», а также в «неприемлемых действиях» ряда дипломатов в российской столице.Он также отметил, что российских граждан обрабатывают иностранные структуры, которые являются профессионалами в политическом консалтинге.