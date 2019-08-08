08.08.2019, 17:03
В Совфеде нашли признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
ИА «Ореанда-Новости». Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета заявила, что обнаружили признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».
Руководитель комиссии Андрей Климов отметил, что в Совфеде предугадали провокации, которые были поддержаны третьими лицами. В итоге эти прогнозы подтвердились.
Что касается признаков вмешательства, Климов пояснил, что они выражаются в недобросовестном освещении событий в Москве «со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран», а также в «неприемлемых действиях» ряда дипломатов в российской столице.
Он также отметил, что российских граждан обрабатывают иностранные структуры, которые являются профессионалами в политическом консалтинге.
Руководитель комиссии Андрей Климов отметил, что в Совфеде предугадали провокации, которые были поддержаны третьими лицами. В итоге эти прогнозы подтвердились.
Что касается признаков вмешательства, Климов пояснил, что они выражаются в недобросовестном освещении событий в Москве «со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран», а также в «неприемлемых действиях» ряда дипломатов в российской столице.
Он также отметил, что российских граждан обрабатывают иностранные структуры, которые являются профессионалами в политическом консалтинге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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