ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что отказ властей Киева праздновать День Победы можно считать предательством, пишут «Известия».



По словам сенатора, такие действия властей являются предательством прошлого своих предков.



Цеков также отметил, что этими заявлениями Украине не удастся приблизиться к Европе, так как такое поведение в европейских странах не оценят положительно.



Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев не собирается праздновать День Победы 9 Мая. Он отметил, что на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».