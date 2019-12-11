Согласно исследованию, 35 процентов опрошенных россиян считают, что для работающего человека справедливый минимум доходов должен превышать 50 тысяч рублей.Рязанский заявил, что названная россиянами сумма была бы для жителей страны среднеприемлемой. Однако им было указано на то, что этот показатель для северных территорий должен быть увеличен с учётом различных климатических условий и географической разницы. При этом сенатором было подчёркнуто, что для такой зарплаты необходимы соответствующие возможности профессий и государства.