ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации прокомментировали расширение программы маткапитала.

Сенатор Валерий Рязанский оценил подписание Путиным закона о расширении программы материнского капитала в России. Член Совета Федерации заявил, что мера должна принципиально изменить качество жизни российских граждан.

Политик отметил, что данную инициативу ждали давно. Она должна положительно повлиять на настроение молодого поколения и добавить молодым людям уверенность в завтрашнем дне.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, который расширит программу материнского капитала. Документ повысил размер денежных средств, выплачиваемых на первого ребёнка до 466 617 рублей. Семьи, в которых появился на свет или был усыновлён второй и последующий дети, получат 616 617 рублей.