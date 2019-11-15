ИА «Ореанда-Новости». Первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко отметила, что дистанционная работа чиновников может быть востребована, пишет РИА Новости.



Ранее власти Чечни сообщили, что в регионе разработали законопроект, который позволяет госслужащим работать дистанционно. Ранее такой способ работы ввели в Московской области.



Святенко отметила, что это интересная инициатива. По её мнению, такая работа сократит затраты на транспорт. Но, как отметила сенатор, нужно определить, какую категорию чиновников целесообразно переводить на удалённый формат работы.