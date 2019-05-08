08.05.2019, 16:29
В Совфеде предлагают раздробить длинные праздничные выходные
ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Сергей Калашников выступил с предложением разделить длинные праздничные выходные в России, пишут РИА Новости.
Он отметил, что длинные нерабочие дни наносят ущерб экономике страны. Калашников добавил, что отдых для россиян стал принудительным, потому то выросли цены на билеты как на внутренние рейсы, так и на зарубежные.
Однако сенатор подчеркнул, что в России есть свои культурные традиции, и поэтому майские праздники - "это святое". Политик отметил, что нужно менять этот уклад, дробя длинные выходные.
Он отметил, что длинные нерабочие дни наносят ущерб экономике страны. Калашников добавил, что отдых для россиян стал принудительным, потому то выросли цены на билеты как на внутренние рейсы, так и на зарубежные.
Однако сенатор подчеркнул, что в России есть свои культурные традиции, и поэтому майские праздники - "это святое". Политик отметил, что нужно менять этот уклад, дробя длинные выходные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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