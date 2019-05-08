Он отметил, что длинные нерабочие дни наносят ущерб экономике страны. Калашников добавил, что отдых для россиян стал принудительным, потому то выросли цены на билеты как на внутренние рейсы, так и на зарубежные.Однако сенатор подчеркнул, что в России есть свои культурные традиции, и поэтому майские праздники - "это святое". Политик отметил, что нужно менять этот уклад, дробя длинные выходные.