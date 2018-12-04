ИА «Ореанда-Новости». Сенатор в Совете Федерации считает, что День Конституции снова необходимо сделать выходным днём, чтобы привлечь внимание к основному закону. Напомним, День Конституции отмечается в России 12 декабря.

Сенатор Людмила Нарусова выступила с идеей вернуть Дню Конституции статус выходного дня. Об этом политик заявила на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.

"Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — подчеркнула Нарусова.

Во время выступления сенатор обратилась к данным социологических исследований. Она заметила, что лишь 10 процентов россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20 процентов россиян читали и изучали её положения.

Людмила Нарусова напомнила, что во времена СССР День Конституции являлся выходным днём.

"Сейчас Конституция таким вниманием государства обделена. Это неправильно и непатриотично", — заявила парламентарий.

У Нарусовой есть единомышленники. С её предложением согласился председатель конституционного комитета Андрей. Вместе с тем он отметил, что для этого необходим соответствующий закон, сделать законопроект он предложил самой Нарусовой.

"Лично я вас поддерживаю, но нам принимать решение не о чем. У нас нет формулировки. Предложите проект закона", — сказал сенатор.



12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.



Напомним, День Конституции был выходным в течение 12 лет. Но с 1 января 2005 года он стал рабочим, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс. Праздник был причислен к памятным датам.



Последние правки в Конституции России вносились в 2014 году в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.

А в 2009 году внесли правки о том, что глава государства избирается на 6 лет (ранее – на 4 года), а депутаты Госдумы – на 5 лет (ранее – на 4 года).