ИА «Ореанда-Новости». В Совфеде заявили, что США намерены сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что в США намерены удержать сопротивление Дамаску в Идлибе. Сенатор отметил, что американцы прикрываются «обвинениями» в адрес России.

Так политик прокомментировал решение руководства комитета палаты представителей США по международным вопросам направить письмо в адрес государственного секретаря Майка Помпео. В письме Москву обвинили в военных преступлениях в Сирии, а также потребовали усилить давление на Россию.

Косачев подчеркнул, что данные действия давно превратились в привычную схему, когда наказывают тех, кто борется с терроризмом. В случае победы над боевиками в Сирии, государственная власть вновь получит контроль над страной. Это невыгодно США, так как власти будут «очищать» территорию от «незваных гостей».