11.10.2019, 16:23
В Совфеде выступили против возврата в России смертной казни
ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации прокомментировал появившиеся предложения вернуть в России смертную казнь, пишет «МК».
Эти предложения поступили после убийства девятилетней девочки в Саратове. Руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что понимает эмоция и чувства граждан, но сегодня в России нет правовых оснований для того, чтобы вернуть смертную казнь.
Клишас отметил, что лично он против возвращения этого вида наказания в нынешние правовые реалии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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