ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации прокомментировал появившиеся предложения вернуть в России смертную казнь, пишет «МК».



Эти предложения поступили после убийства девятилетней девочки в Саратове. Руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что понимает эмоция и чувства граждан, но сегодня в России нет правовых оснований для того, чтобы вернуть смертную казнь.



Клишас отметил, что лично он против возвращения этого вида наказания в нынешние правовые реалии.