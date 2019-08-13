ИА «Ореанда-Новости». Совет при президенте РФ по правам человека заявил, что не нашёл признаков массовых беспорядков на акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что СПЧ проанализировал информацию о митинге как в ходе личного наблюдения, так и путём изучения СМИ и других ресурсов.



Члены СПЧ отметили, что не нашли следов погромов, поджогов или другой порчи имущества. В связи с этим в СПЧ не видят оснований для возбуждения уголовных дел о массовых беспорядках. Глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения таких дел.



Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано больше тысячи человек.