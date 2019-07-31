ИА «Ореанда-Новости». Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева рассказала, что Олег Климов, которого арестовали после митинга 27 июля в Москве, уже три дня держит голодовку, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Климов объявил голодовку в знак протеста. Меркачева рассказала, что во время субботней акции его задерживали два раза. В первый раз его оштрафовали за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде, а второй раз задержали за участие в несанкционированном митинге. При этом Климов отметил, что никакие лозунги не выкрикивал, а просто был пьяным.



Напомним, 27 июля в столице прошёл несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На акции протеста задержали 1074 человека.