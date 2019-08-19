ИА «Ореанда-Новости» Телеканал CNN сообщил, что в США в течение последних нескольких дней были задержаны три человека, подозреваемые в подготовке к расстрелам в общественных местах. Сотрудники правоохранительных органов считают, что они планировали преступления независимо друг от друга.

В штате Коннектикут задержан 22-летний Брэндон Вэгшол, который в одной из социальных сетей заявил о намерении начать стрельбу по людям в общественном месте и пытался купить магазин повышенной вместительности. В его доме было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, а также спецснаряжение.

Во Флориде арестован 25-летний Тристан Скотт Викс. Его знакомая сообщила сотрудникам полиции о том, что он рассказал ей о намерениях устроить стрельбу и умертвить не менее 100 человек. По словам свидетельницы, Викс считал, что проще всего это было бы сделать в школе. У подозреваемого было найдено охотничье ружьё.

В штате Огайо полицейские взяли под стражу 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона. По версии следствия, он придерживался ультраправых взглядов и угрожал расстрелять людей в центре еврейской общины в городе Янгстаун. У него дома также было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.