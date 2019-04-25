ИА «Ореанда-Новости»   Решение Москвы упростить жителям ДНР и  ЛНР процесс получения гражданства является провокационным. Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он добавил, что таким образом Россия  пытается имплементировать  минские договорённости и ставит под вопрос возвращение Донбасса Украине.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.  Порошенко назвал это решение попыткой «аннексии Донбасса».