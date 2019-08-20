ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны США опубликовало видеозапись испытаний крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Старт был осуществлён 18 августа с мобильной установки на острове Сан-Николас у западного побережья страны. Представители военного ведомства сообщили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров. Договор, из которого Вашингтон вышел в начале августа, запрещал испытание ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Указывается, что сведения, полученные в ходе испытаний, «послужат основой для развития возможностей ракет средней дальности».