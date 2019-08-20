20.08.2019, 10:32
В США провели испытания ракеты, запрещённой ДРСМД
ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны США опубликовало видеозапись испытаний крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Старт был осуществлён 18 августа с мобильной установки на острове Сан-Николас у западного побережья страны. Представители военного ведомства сообщили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров. Договор, из которого Вашингтон вышел в начале августа, запрещал испытание ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.Американские военные утверждают, что данная ракета предназначена для доставки не ядерных, а обычных боеголовок. Указывается, что сведения, полученные в ходе испытаний, «послужат основой для развития возможностей ракет средней дальности».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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