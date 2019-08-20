ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США рассматривает возможность краткосрочного уменьшения ставки налога на заработную плату. Целями данной меры являются стимулирование национальной экономики, предотвращение возможной рецессии и падения темпов экономического роста.

Советники президента США Дональда Трампа обсуждают эту меру, а также ряд других возможностей, чтобы положить конец нарастающим опасениям по поводу вероятного кризиса. Представители исполнительной власти, однако, пока не решили, следует ли предлагать данные инициативы для обсуждения в Конгрессе.

В настоящее время большинство американских граждан платят налог на зарплату в размере 6,2 %. Средства идут на финансирование государственных программ медицинского и социального страхования. Ранее администрация президента Барака Обамы уменьшала ставку налога до 4,2 %, чтобы стимулировать рост потребительских расходов. В 2013 году была восстановлена прежняя ставка.