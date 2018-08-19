ИА «Ореанда-Новости». В правительстве Соединенных Штатов Америки обсуждается вопрос о разрешении новой формы пожертвований на выборы. Эксперты предлагают предоставить возможность сделать пожертвование криптовалютой.

Сообщается, что Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии в ходе обсуждения вопросов, связанных с предстоящими выборами, подняли вопрос о криптовалюте. Руководство решает, возможно ли кандидатам на выборах принимать различные виды криптовалюты в качестве пожертвований в ходе проведения кампаний.

Стало известно, что первым выступил с данной идеей Николас Хейдорн, директор общественной политической организации California Common Cause. Но его предложение комиссия сразу же отвергла.

Против объявления категоричного запрета выступили сразу несколько человек.



Среди них была Эллисон Хейворд, которая попросила отложить принятие окончательного решения в вопросе приема криптовалют до того момента, как не будет собрана дополнительная информация об этой сфере финансов.



Она утверждает, что пожертвования криптовалютой помогут людям оставаться неизвестными с полным сохранением их конфиденциальности. Также Эллисон Хейворд отметила, что технологии блокчейна развиваются со стремительной скоростью и в ближайшее время станут надежным методом финансовых операций с криптовалютой. Руководство комиссии должно быть заинтересовано в использовании новых информационных технологий для сохранения авторитета и соответствия современным реалиям.

По данному вопросу выступили также Брайан Хэтч и Фрэнк Карденас. Эти члены комиссии утверждают, что пожертвования криптивалютой нельзя запрещать, но необходимо учитывать риск мошенничества в это области.



В случае поступления криптовалюты с территории Соединенных Штатов Америки, Хэтч и Карденас выступают за получение подтверждения о владении монетами гражданами тех штатов, от которых выступает кандидат.

На официальном сайте комиссии появилась информация о том, что к вопросу о разрешении таких пожертвований вернутся уже в сентябре 2018 года. На данном этапе первое место занимает обсуждение выдачи разрешения на предстоящих промежуточных выборах.



Уже стало известно, что кандидаты смогут принимать пожертвования разной криптовалютой, но в сумме, не превышающей 100 американских долларов за один взнос. После такого эксперимента, комиссия намерена проанализировать его результаты и вынести окончательное решение по поводу криптовалюты в 2019 году.