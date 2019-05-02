ИА «Ореанда-Новости» Директор Управления перспективных исследовательских программ министерства обороны США Стивен Уокер заявил о намерении до конца текущего года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.

Речь идёт о двух блоках, один из которых является планирующим, а второй – воздушно-реактивным. При этом Уокер заметил, что сроки «имеют обыкновение сдвигаться», и допустил возможность того, что испытания будут перенесены на 2020 год. Который из блоков будет испытан раньше, неизвестно: директор Управления заявил, что между ними идёт «настоящая гонка» и испытания запланированы примерно на одно и то же время.

Ранее поступила информация о том, что американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер и заключила договор с Пентагоном на сумму свыше 63 миллионов долларов о разработке гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.