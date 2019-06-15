Пожар произошёл на четвёртом этаже здания.По информации, предоставленной пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан, в Мергасовском доме на этаже загорелся мусор. На место пожара прибыли два пожарных расчёта. Уже вчера вечером открытого огня и дыма не наблюдалось. В настоящее время причина возникновения пожара устранена.Ранее мэр столицы Республики Татарстан заявил о необходимости предотвратить доступ посторонних лиц в здание Мергасовского дома. Таким образом, были заварены окна и двери этого здания. В дальнейшем Мергасовский дом планируют передать собственнику, который будет ответственен за реставрацию этой постройки.Мергасовский дом в городе Казани расположен по адресу: улица Дзержинского, 18.Первые разрушения здания были обнаружены ещё в 1981 году, однако, жителей дома местные власти расселили относительно недавно. Ввиду отсутствия финансирования со стороны инвесторов жители Казани пытаются поддерживать состояния Мергасовского дома собственными силами.В этом доме на протяжении всего прошлого века проживали известные деятели культуры и искусства. Этот дом называют также "писательским" домом, так как здесь в разное время проживали литературные деятели.Его на 70% признали изношенным и нецелесообразным к реконструкции, однако, местные активисты не допускают такого решения проблемы.