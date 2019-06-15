15.06.2019, 08:24
В старейшем доме Казани произошло возгорание
ИА "Ореанда-Новости" В старейшем доме города Казани прошлым вечером произошло возгорание. Пожар произошёл на четвёртом этаже здания.
По информации, предоставленной пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан, в Мергасовском доме на этаже загорелся мусор. На место пожара прибыли два пожарных расчёта. Уже вчера вечером открытого огня и дыма не наблюдалось. В настоящее время причина возникновения пожара устранена. По предварительной версии, пожар могли устроить лица без определённого места жительства.
Ранее мэр столицы Республики Татарстан заявил о необходимости предотвратить доступ посторонних лиц в здание Мергасовского дома. Таким образом, были заварены окна и двери этого здания. В дальнейшем Мергасовский дом планируют передать собственнику, который будет ответственен за реставрацию этой постройки.
Мергасовский дом в городе Казани расположен по адресу: улица Дзержинского, 18. Дом, построенный в 1928 году, является памятником конструктивисткой архитектуры. Первые разрушения здания были обнаружены ещё в 1981 году, однако, жителей дома местные власти расселили относительно недавно. Ввиду отсутствия финансирования со стороны инвесторов жители Казани пытаются поддерживать состояния Мергасовского дома собственными силами. Так в мае казанцы устроили акцию по спасению дома - самостоятельно вынесли мебель и мусор из покинутых жителями квартир, чтобы не допустить случайного возгорания. В этом доме на протяжении всего прошлого века проживали известные деятели культуры и искусства. Этот дом называют также "писательским" домом, так как здесь в разное время проживали литературные деятели.
Вопрос сноса или реконструкции Мергасовского дома стоит перед местными властями до сих пор. Его на 70% признали изношенным и нецелесообразным к реконструкции, однако, местные активисты не допускают такого решения проблемы.
По информации, предоставленной пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан, в Мергасовском доме на этаже загорелся мусор. На место пожара прибыли два пожарных расчёта. Уже вчера вечером открытого огня и дыма не наблюдалось. В настоящее время причина возникновения пожара устранена. По предварительной версии, пожар могли устроить лица без определённого места жительства.
Ранее мэр столицы Республики Татарстан заявил о необходимости предотвратить доступ посторонних лиц в здание Мергасовского дома. Таким образом, были заварены окна и двери этого здания. В дальнейшем Мергасовский дом планируют передать собственнику, который будет ответственен за реставрацию этой постройки.
Мергасовский дом в городе Казани расположен по адресу: улица Дзержинского, 18. Дом, построенный в 1928 году, является памятником конструктивисткой архитектуры. Первые разрушения здания были обнаружены ещё в 1981 году, однако, жителей дома местные власти расселили относительно недавно. Ввиду отсутствия финансирования со стороны инвесторов жители Казани пытаются поддерживать состояния Мергасовского дома собственными силами. Так в мае казанцы устроили акцию по спасению дома - самостоятельно вынесли мебель и мусор из покинутых жителями квартир, чтобы не допустить случайного возгорания. В этом доме на протяжении всего прошлого века проживали известные деятели культуры и искусства. Этот дом называют также "писательским" домом, так как здесь в разное время проживали литературные деятели.
Вопрос сноса или реконструкции Мергасовского дома стоит перед местными властями до сих пор. Его на 70% признали изношенным и нецелесообразным к реконструкции, однако, местные активисты не допускают такого решения проблемы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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