ИА «Ореанда-Новости». Мужчине из города Изобильный Ставропольского края грозит первый в России штраф за курение на балконе, пишет «Интерфакс».



В МЧС рассказали, что мужчину подозревают в курении на балконе своего дома, в результате которого случился пожар. Обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.



Мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей.