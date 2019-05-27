27.05.2019, 16:09
В Ставрополе мужчина напал на редакцию газеты и требовал опубликовать статью о Сталине
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина с ножом напал на работников редакции газеты партии КПРФ «Родина», требуя публикации статьи об Иосифе Сталине, сообщает «Интерфакс».
Сначала мужчина потребовал опубликовать статью, ему ответила, что идею рассмотрят на заседании редколлегии, после этого он достал нож и напал на главного редактора.
Нападавшему примерно 70 лет. У пострадавших травмы средней и лёгкой тяжести. Депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически не здоров, его задержали и доставили в полицию.
Сначала мужчина потребовал опубликовать статью, ему ответила, что идею рассмотрят на заседании редколлегии, после этого он достал нож и напал на главного редактора.
Нападавшему примерно 70 лет. У пострадавших травмы средней и лёгкой тяжести. Депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически не здоров, его задержали и доставили в полицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии