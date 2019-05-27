Сначала мужчина потребовал опубликовать статью, ему ответила, что идею рассмотрят на заседании редколлегии, после этого он достал нож и напал на главного редактора.Нападавшему примерно 70 лет. У пострадавших травмы средней и лёгкой тяжести. Депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически не здоров, его задержали и доставили в полицию.