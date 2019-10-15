ИА «Ореанда-Новости». В Ставрополе мужчина попытался «волшебными методами» убедить судебных приставов в том, что у него задолженности, пишет «МК».



Отмечается, что приставы взыскали с мужчины долг в размере 160 тысяч рублей, а также арестовали его банковские счета.



Однако мужчина заявил, что он маг и целитель, а ФССП подрывает его авторитет, так как долгов у него нет. Должник попытался воздействовать на приставов "магическими методами", но в итоге он всё же погасил имеющуюся задолженность.

