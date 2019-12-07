ИА «Ореанда-Новости». В Ставрополе не привитый от кори ребёнок заразил шесть человек.



В Ставропольском крае корью заразились шесть человек. Причиной стал ребёнок, чьи родители отказались прививать этого 7-летнего ребёнка. О формировании очага сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Как сообщило ведомство, ситуация с болезнью в регионе была стабильной и сдерживаемой, пока корью не заболел не привитый ребёнок. От него заразились ещё шесть человек, которые также оказались не привиты по разным причинам.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю совместно с региональным министерством здравоохранения сейчас проводят мероприятия против эпидемии. Таким образом, они снижают риск заболевания среди не привитых, не имеющих сведений, не болевших корью или привитых всего один раз.