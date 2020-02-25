ИА «Ореанда-Новости». Из-за сильного ветра в Ставропольском крае были повреждены крыши 76 зданий, в том числе жилые помещения. Кроме того, 60 тысяч человек остались без света.

Всего пострадали 17 многоквартирных домов, 31 социально значимый объект, 28 частных помещений. Для ликвидации последствий направлены более 280 человек и 90 единиц техники.

Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в десяти населённых пунктах. Без света остались более шестидесяти тысяч человек. Спецслужбы обещают, что до 8 часов вечера по московскому времени восстановительные работы будут завершены.

Напомним, что во вторник, 25 февраля, синоптики предупреждали об усилении ветра до 30 метров в секунду. Завтра обещается улучшение погоды, порывы ветра снизятся до 15 метров в секунду.