ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве Ставропольского края рассказали, что жители региона за неделю купили такое количество медицинских масок, которого хватает на три месяца в ситуации эпидемии, пишут «Известия».



В ведомстве отметили, что в этом году заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае почти на 30% ниже, чем в тот же период прошлого года. Однако жители региона «бесконтрольно» скупают маски.



Глава министерства Виктор Мажаров пояснил, что маска на самом деле может защитить от вируса. Но это касается только медучреждений, где много больных людей в закрытом помещении. Нет никакой информации, что это полезно на улице и в транспорте.