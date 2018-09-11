ИА «Ореанда-Новости». Больше года в Ставропольском крае длились розыски мужчины, так называемого в прессе «кислотного маньяка», который обливал девушек кислотой. Его нашли правоохранительные органы, он оказался студентом медицинского колледжа. Эта информация поступила от регионального управления Следственного комитета России.



В Следственном комитете проинформировали, что 19-летний юноша сознался в совершении преступлений

«Подозреваемым является 19-летний студент медицинского колледжа. Он сознался в совершении преступления», – говорится в сообщении УСКР.

Как он сам признался на допросе, нападая на девушек и поливая их кислотой, он таким образом вымещал злобу. По факту случившихся инцидентов следователи завели уголовное дело. По статье, которую инкриминируют молодому человеку, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

При этом розыск нападавшего на девушек мужчины длился более года, за это время эксперты-криминалисты отобрали образцы ДНК у более чем двух тысяч человек, которые ранее были судимы или числились в базе.

Биологические образцы задержанного студента совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В данный момент решается вопрос о назначении задержанному психолого-психиатрической экспертизы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, дело «кислотного маньяка» вызвало среди общества бурный резонанс. В июне прошлого года подозреваемый в Будёновске без причины выплеснул кислоту в лицо 15-летней девушке, которая проходила мимо. Спустя три дня он совершил аналогичное преступление в отношении еще двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. Лицо он прятал, а после быстро скрывался с места преступления.

В региональном УМВД РФ сообщалось, что велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на потерпевших кислоту.

После случившегося губернатор Владимир Владимиров требовал от правоохранителей в кратчайшие сроки найти преступника.



