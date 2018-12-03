ИА «Ореанда-Новости»В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты, пролежавшие там 25 лет.

СК по Москве выясняет обстоятельства гибели двух человек, умерших в 90-е. Два скелета были найдены в недостроенном доме на юге столицы при проведении ремонтных работ. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФСК Юлия Иванова.

"По факту обнаружения скелетированных останков на юге Москвы проводится доследственная проверка", - сообщила Иванова.

По словам Юлии Ивановой останки двух человек были обнаружены сотрудниками ремонтной компании вечером 30 ноября при выполнении работ в недостроенном доме на улице Бирюлевской. Предположительно тела пролежали там 20-25 лет.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - добавила Иванова.

Напомним, что за ноябрь это не первая подобная находка в столице. По подобному сценарию развивались события 2 ноября, тогда в центре Москвы в подвале заброшенного дома на Зубовской улице нашли останки человека, возраст которых также составлял около 25 лет.

А 12 ноября при проведении работ по замене труб в районе Можайского переулка, рабочие наткнулись на захоронение. Кости четырех человек, по оценкам экспертов, пролежали в земле около семи лет.

По факту всех происшествий начата проверка для идентификации личностей и установления обстоятельств смерти погибших, как отметил представитель СК, для этого потребуется проведение судебно-медицинской экспертизы.