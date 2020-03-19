ИА «Ореанда-Новости». Секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова сообщила, что мэрия не проводила никаких совещаний по поводу введения в городе «Плана В», пишет «Интерфакс».



По словам Пеньковой, информация, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. Она добавила, что гражданам нужно руководствоваться только официальной информацией.



Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что в мэрии Москвы прошло совещание о введении так называемого «Плана В», предусматривающего введение общегородского карантина в Москве.