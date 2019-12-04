04.12.2019, 08:38
В столичных МФЦ теперь можно картой оплатить госуслуги
ИА «Ореанда-Новости. На сайте мэра столицы размещена информация о том, что во всех московских центрах "Мои документы" появилась возможность госуслуги и госпошлины оплатить смартфоном или банковской картой.
На сайте заявлено, что во дворце "Мои документы" и в 130 центрах услуг установлены терминалы, которые позволяют совершать операции по безналичной оплате. По сообщению, до этого данная услуга была доступна лишь в нескольких центрах.
Ранее жителям столицы приходилось пользоваться банкоматами, которые были расположены в зонах ожидания центров. Теперь клиент имеет возможность оплатить услугу, не отходя от приёмного окна.
На сайте заявлено, что во дворце "Мои документы" и в 130 центрах услуг установлены терминалы, которые позволяют совершать операции по безналичной оплате. По сообщению, до этого данная услуга была доступна лишь в нескольких центрах.
Ранее жителям столицы приходилось пользоваться банкоматами, которые были расположены в зонах ожидания центров. Теперь клиент имеет возможность оплатить услугу, не отходя от приёмного окна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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