На сайте заявлено, что во дворце "Мои документы" и в 130 центрах услуг установлены терминалы, которые позволяют совершать операции по безналичной оплате. По сообщению, до этого данная услуга была доступна лишь в нескольких центрах.Ранее жителям столицы приходилось пользоваться банкоматами, которые были расположены в зонах ожидания центров. Теперь клиент имеет возможность оплатить услугу, не отходя от приёмного окна.