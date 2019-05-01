ИА «Ореанда-Новости» В Риге прошёл массовый митинг в защиту русских школ. Организаторы мероприятия сообщили, что в нём приняли участие около пяти тысяч человек. Причиной протестов стало решение Конституционного суда республики, который недавно признал законной перевод школ национальных меньшинств, к которым в числе прочих отнесены русские, на латышский язык обучения.

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат Европейского парламента от республики Мирослав Митрофанов поблагодарил собравшихся и призвал их продолжить борьбу за свои права. При этом политик отметил, что решение Конституционного суда не стало неожиданностью. Митрофанов сказал, что проведённое мероприятие – это лишь один из этапов в череде манифестаций, связанных с вопросом о языке обучения.