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, рассказывает Ирина Волк, представитель МВД РФ.По словам Волк, женщиной тридцати девяти лет была создана сеть компаний для работы на рынке драгоценных камней и металлов. После этого жительница Московской области обратилась в один из столичных банков для того, чтобы получить кредит.Заявлено, что женщиной были предоставлены фиктивные документы. Также отмечается, что в обеспечительных мерах ею был указан товар, который отсутствовал в обороте, а именно изделия из драгоценных металлов и лом. Волк уведомила, что материальный ущерб от действий женщины составил более одного миллиарда рублей.Сейчас жительница Московскй области находится под домашним арестом.