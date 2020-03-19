19.03.2020, 08:55
В столице России гражданка РФ обманула банк на миллиард рублей
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники полиции задержали женщину, проживающую в Подмосковье, которой вменяется мошенничество более чем на один миллиард рублей при получении кредита в столичном банке, рассказывает Ирина Волк, представитель МВД РФ.
По словам Волк, женщиной тридцати девяти лет была создана сеть компаний для работы на рынке драгоценных камней и металлов. После этого жительница Московской области обратилась в один из столичных банков для того, чтобы получить кредит.
Заявлено, что женщиной были предоставлены фиктивные документы. Также отмечается, что в обеспечительных мерах ею был указан товар, который отсутствовал в обороте, а именно изделия из драгоценных металлов и лом. Волк уведомила, что материальный ущерб от действий женщины составил более одного миллиарда рублей.
Сейчас жительница Московскй области находится под домашним арестом.
По словам Волк, женщиной тридцати девяти лет была создана сеть компаний для работы на рынке драгоценных камней и металлов. После этого жительница Московской области обратилась в один из столичных банков для того, чтобы получить кредит.
Заявлено, что женщиной были предоставлены фиктивные документы. Также отмечается, что в обеспечительных мерах ею был указан товар, который отсутствовал в обороте, а именно изделия из драгоценных металлов и лом. Волк уведомила, что материальный ущерб от действий женщины составил более одного миллиарда рублей.
Сейчас жительница Московскй области находится под домашним арестом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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