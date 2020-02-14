Волк оповестила, что москвич осуществлял знакомство с одинокими богатыми женщинами и предлагал им выпить кофе. Если женщины отвечали согласием, он приглашал их в свою машину, а сам уходил покупать кофе, в который добавлял сильнодействующее лекарство.Подозреваемый в обкрадывании женщин был пойман в одном из районов Москвы. Им оказался местный житель, которого неоднократно судили. У мужчины были найдены ёмкости, в которых находилось вещество белого цвета. Также у мужчины нашли бижутерию и драгоценные изделия. Сейчас найденное у подозреваемого вещество исследуют.