14.02.2020, 14:19
В столице России пойман "клофелинщик", который грабил богатых женщин
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции был пойман в Москве местный житель, которого подозревают в краже драгоценностей и денег у одиноких женщин. О задержании жителя Москвы сообщила Ирина Волк, занимающая должность официального представителя МВД.
Волк оповестила, что москвич осуществлял знакомство с одинокими богатыми женщинами и предлагал им выпить кофе. Если женщины отвечали согласием, он приглашал их в свою машину, а сам уходил покупать кофе, в который добавлял сильнодействующее лекарство.
Сделав несколько глотков, жертвы злоумышленника по дороге домой постепенно теряли контроль над происходящим. Очутившись дома, они окончательно теряли сознание. Когда женщины приходили в себя, они обнаруживали, что лишились ювелирных украшений и денег.
Подозреваемый в обкрадывании женщин был пойман в одном из районов Москвы. Им оказался местный житель, которого неоднократно судили. У мужчины были найдены ёмкости, в которых находилось вещество белого цвета. Также у мужчины нашли бижутерию и драгоценные изделия. Сейчас найденное у подозреваемого вещество исследуют.
Волк оповестила, что москвич осуществлял знакомство с одинокими богатыми женщинами и предлагал им выпить кофе. Если женщины отвечали согласием, он приглашал их в свою машину, а сам уходил покупать кофе, в который добавлял сильнодействующее лекарство.
Сделав несколько глотков, жертвы злоумышленника по дороге домой постепенно теряли контроль над происходящим. Очутившись дома, они окончательно теряли сознание. Когда женщины приходили в себя, они обнаруживали, что лишились ювелирных украшений и денег.
Подозреваемый в обкрадывании женщин был пойман в одном из районов Москвы. Им оказался местный житель, которого неоднократно судили. У мужчины были найдены ёмкости, в которых находилось вещество белого цвета. Также у мужчины нашли бижутерию и драгоценные изделия. Сейчас найденное у подозреваемого вещество исследуют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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