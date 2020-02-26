Андреева сказал, что в настоящий момент в городе проводится комплекс по отлову диких и безнадзорных животных и дератизация. Она заявляет, что, при возникновении каких-то вопросов у жителей столицы в связи с проводимой операцией, им всегда отвечают. Также она говорит, что разъяснение ситуации ведётся и в социальных сетях.По её словам, в столице России приняты беспрецедентные меры. Андреева также проинформировала о работе в аэропортовых комплексах.