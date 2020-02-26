26.02.2020, 12:03
В столице России проводят масштабную операцию по отлову диких животных в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Москве проводятся масштабный отлов и дератизация диких и безнадзорных животных для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, уведомила на коллегии Роспотребнадзора в среду Елена Андреева, возглавляющая столичное управление ведомства.
Андреева сказал, что в настоящий момент в городе проводится комплекс по отлову диких и безнадзорных животных и дератизация. Она заявляет, что, при возникновении каких-то вопросов у жителей столицы в связи с проводимой операцией, им всегда отвечают. Также она говорит, что разъяснение ситуации ведётся и в социальных сетях.
По её словам, в столице России приняты беспрецедентные меры. Андреева также проинформировала о работе в аэропортовых комплексах.
Андреева сказал, что в настоящий момент в городе проводится комплекс по отлову диких и безнадзорных животных и дератизация. Она заявляет, что, при возникновении каких-то вопросов у жителей столицы в связи с проводимой операцией, им всегда отвечают. Также она говорит, что разъяснение ситуации ведётся и в социальных сетях.
По её словам, в столице России приняты беспрецедентные меры. Андреева также проинформировала о работе в аэропортовых комплексах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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