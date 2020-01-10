10.01.2020, 09:20
В столице России центры госуслуг начали осуществлять прием заявлений на соцобслуживание на дому
ИА «Ореанда-Новости». В центрах госуслуг "Мои документы" с этого года можно подавать заявления на соцобслуживание на дому. Информация о возможности в "Мои документы" подачи заявлений об спецобслуживании на дому появилась на сайте мэра Москвы.
В сообщении заявлено, что с января у жителей Москвы появилась возможность оформлять услугу в центрах "Мои документы". По словам Анастасии Раковой, работающей заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития, получать услугу теперь станет легче. Она заявляет, что услуга будет оказываться по единому стандарту - с 08:00 до 20:00 ежедневно и в одном месте.
Заявлено, что к настоящему моменту более 128 тысяч жителей столицы находятся на надомном обслуживании. Их регулярно навещают соцработники, которые помогают людям с доставкой продуктов питания, с приготовлением пищи, с уборкой и выходом на улицу.
В сообщении заявлено, что с января у жителей Москвы появилась возможность оформлять услугу в центрах "Мои документы". По словам Анастасии Раковой, работающей заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития, получать услугу теперь станет легче. Она заявляет, что услуга будет оказываться по единому стандарту - с 08:00 до 20:00 ежедневно и в одном месте.
Заявлено, что к настоящему моменту более 128 тысяч жителей столицы находятся на надомном обслуживании. Их регулярно навещают соцработники, которые помогают людям с доставкой продуктов питания, с приготовлением пищи, с уборкой и выходом на улицу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии