ИА «Ореанда-Новости». Следствие занято выяснением обстоятельств убийства женщины, тело которой с ножевыми ранениями было обнаружено на съёмной квартире в городе Москве. Об этом рассказала Юлия Иванова, представитель ГСУ СК РФ по Москве. 

Ивановой заявлено, что двадцать шестого февраля в расположенной по Химкинскому бульвару квартире, которая сдавалась под посуточный съём, было найдено тело женщины с ножевыми ранениями

Сейчас, сообщает Иванова, осуществляется поиск того, кто причастен к совершению убийства. 

Предполагается, что погибшей оказывались услуги интимного характера.