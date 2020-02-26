26.02.2020, 09:47
В столице России в съёмной квартире убили женщину
ИА «Ореанда-Новости». Следствие занято выяснением обстоятельств убийства женщины, тело которой с ножевыми ранениями было обнаружено на съёмной квартире в городе Москве. Об этом рассказала Юлия Иванова, представитель ГСУ СК РФ по Москве.
Ивановой заявлено, что двадцать шестого февраля в расположенной по Химкинскому бульвару квартире, которая сдавалась под посуточный съём, было найдено тело женщины с ножевыми ранениями.
Сейчас, сообщает Иванова, осуществляется поиск того, кто причастен к совершению убийства.
Предполагается, что погибшей оказывались услуги интимного характера.
Ивановой заявлено, что двадцать шестого февраля в расположенной по Химкинскому бульвару квартире, которая сдавалась под посуточный съём, было найдено тело женщины с ножевыми ранениями.
Сейчас, сообщает Иванова, осуществляется поиск того, кто причастен к совершению убийства.
Предполагается, что погибшей оказывались услуги интимного характера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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