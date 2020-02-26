Об этом рассказала Юлия Иванова, представитель ГСУ СК РФ по Москве.Ивановой заявлено, чтоСейчас, сообщает Иванова, осуществляется поиск того, кто причастен к совершению убийства.Предполагается, что погибшей оказывались услуги интимного характера.