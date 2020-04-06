06.04.2020, 11:15
В столице России за сутки заболели коронавирусом десятки детей
ИА «Ореанда-Новости». В Москве за сутки заболели коронавирусом тридцать детей, рассказали в оперативном штабе, сообщает "Лента.ру".
Всего за день в Москве был зафиксирован 591 случай заражения коронавирусом. Почти половина из этих случаев (264 заболевших) - в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет.
Ещё 204 инфицированным коронавирусом - от сорока шести до шестидесяти пяти лет. Остальные 93 человека старше шестидесяти пяти лет.
Всего за день в Москве был зафиксирован 591 случай заражения коронавирусом. Почти половина из этих случаев (264 заболевших) - в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет.
Ещё 204 инфицированным коронавирусом - от сорока шести до шестидесяти пяти лет. Остальные 93 человека старше шестидесяти пяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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