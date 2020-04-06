сообщает "Лента.ру".Всего за день в Москве был зафиксирован 591 случай заражения коронавирусом. Почти половина из этих случаев (264 заболевших) - в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет.Ещё 204 инфицированным коронавирусом - от сорока шести до шестидесяти пяти лет. Остальные 93 человека старше шестидесяти пяти лет.