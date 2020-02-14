ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции был задержан мужчина, который в Москве напал на трех человек. Об этом рассказали РИА Новости в информационной службе главка МВД. 

Сообщается, что на номер "О2" около 6.40 пришла информация о том, чтобы ранены три человека по адресу Ленинский проспект, 74 к1. 

Заявлено о задержании мужчины. Также сказано, что раненые были осмотрены медиками. Сейчас уточняется их состояние. 

В агентстве рассказали, что мужчина нанёс ножом ранения своей матери, дедушке и бабушке. 