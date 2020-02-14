14.02.2020, 08:55
В столице России задержали мужчину, который с ножом напал на трёх человек
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции был задержан мужчина, который в Москве напал на трех человек. Об этом рассказали РИА Новости в информационной службе главка МВД.
Сообщается, что на номер "О2" около 6.40 пришла информация о том, чтобы ранены три человека по адресу Ленинский проспект, 74 к1.
Заявлено о задержании мужчины. Также сказано, что раненые были осмотрены медиками. Сейчас уточняется их состояние.
В агентстве рассказали, что мужчина нанёс ножом ранения своей матери, дедушке и бабушке.
Сообщается, что на номер "О2" около 6.40 пришла информация о том, чтобы ранены три человека по адресу Ленинский проспект, 74 к1.
Заявлено о задержании мужчины. Также сказано, что раненые были осмотрены медиками. Сейчас уточняется их состояние.
В агентстве рассказали, что мужчина нанёс ножом ранения своей матери, дедушке и бабушке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии