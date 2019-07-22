ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 22 июля, в столицу Республики Марий Эл приземлится впервые за последние десять лет самолёт из Москвы. Посадка на борт состоится в столичном аэропорту под названием «Внуково».

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы авиакомпании «Руслайн», полёт запланирован на воздушном судне Bombardier CRJ – 100/200, рассчитанного на пятьдесят мест. Пассажиры вылетят из «Внуково» в 21:50. Через один час и тридцать минут самолёт должен будет приземлиться в аэропорту города Йошкар-Олы. Стоимость одного билета составила чуть выше 4,5 тысячи рублей. В планах авиаперевозчика осуществлять полёты пять раз в неделю.

В социальных сетях подписчики уже успели опубликовать фотографии взлётно-посадочной полосы йошкар-олинского аэропорта. Пользователи отметили готовность служб аэропорта принимать самолёты из других городов страны. Ямы на полосе забетонировали, на полосе выполнили разметку, присутствие дорожной техники не наблюдается.

Напомним, что аэропорт города Йошкар-Олы имеет статус федерального аэропорта. Воздушная гавань Республики Марий Эл начала свою работу относительно недавно. В 2007 году началась подготовка аэропорта к приёму самолётов на регулярной основе. Именно с этого времени окончательно было сформировано государственное учреждение под названием «Аэропорт Йошкар-Ола». Рейсы со столицей государства были прекращены в 2009 году. Причина сложившейся ситуации заключалась в том, что аэропорт не смог обеспечивать необходимый пассажиропоток. Кстати, по сведениям 2016 года, он составил 712 человек в год. Технические характеристики аэропорта позволяют ему принимать около пяти самолётов в час и обслуживать около ста пассажиров ежечасно. В советское время жители Йошкар-Олы могли улететь в такие города как Анапа, Воронеж, Иваново, Москва, Ленинград, Минеральные Воды и другие.