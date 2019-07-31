ИА "Ореанда-Новости" В сети Интернет появился список приложений российского производства, которые хотят установить на каждый смартфон пользователя в обязательном порядке. Речь идёт о тех мобильных устройствах, покупка которых зафиксирована на территории Российской Федерации.

Принятию этого решения предшествовало другое событие. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации внесли соответствующие поправки в законопроект, касающийся предварительной установке программного обеспечения российского производства на гаджеты. В списке обязательных к установке приложений разработки таких крупных российских компаний как «Яндекс» и «Mail.ru Group».

Эксперты считают, что ряд приложений, разработчиками которых являются иностранные специалисты, можно заменить отечественными. Так, к примеру, популярный в государстве поисковые системы «Google Chrome» и «Safari» можно безболезненно заменить отечественным «Яндекс.Браузером». Для «Google Drive» российским пользователям предлагают работать в «Облако Mail.ru» или, например, хранить документы в «Яндекс.Диск». Меломанов тоже хотят принудить сменить музыкальные потоковые сервисы на ещё одну отрасль Яндекса «Яндекс.Музыка», «Zvooq» или «Boom». Эксперты считают, что это поможет отказаться от «Spotify», «Google Play Music» или даже «Apple Music».

По информации, предоставленной генеральным директором Института развития интернета Сергеем Петровым, приложения отечественного производства часто остаются незаслуженно забытыми. Здесь речь идёт, главным образом, о видеохостингах, платёжных системах или сервисах обмена быстрыми сообщениями и прочими медиафайлами. Сергей Петров, отметил, что сервис ICQ, в действительности, довольно современен и удобен с точки зрения пользования. Уникальные технологии этого мессенджера могут позволить работать приложению даже при отсутствии подключения к сети Интернет. Государство должно поддерживать такие разработки отечественных программистов. В качестве одних из способов поддержки генеральный директор Института развития интернета приводит национальный проект под названием «Цифровая экономика».