В 2020 году в состав Сухопутных войск России должны войти более 300 единиц бронетехники, в числе которых Т-90М - новейшие танки. Об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.Также в 2020 году в Сухопутных войсках должны принять боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также отечественные бронетранспортеры.