03.01.2020, 10:00
В Сухопутные войска РФ в 2020 году планируется поставить более 300 единиц бронетехники
ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году в состав Сухопутных войск России должны войти более 300 единиц бронетехники, в числе которых Т-90М - новейшие танки. Об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские Сухопутные войска будут пополнены танками Т-90М, имеющими гладкоствольные 125-миллиметровые "орудия-пусковые установки".
Также в 2020 году в Сухопутных войсках должны принять боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также отечественные бронетранспортеры.
Отмечается, что российские Сухопутные войска будут пополнены танками Т-90М, имеющими гладкоствольные 125-миллиметровые "орудия-пусковые установки".
Также в 2020 году в Сухопутных войсках должны принять боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также отечественные бронетранспортеры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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