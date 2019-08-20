ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемого в подготовке серии взрывов, которые должны были произойти в местах скопления людей на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня флага 23 августа.

«Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, входящего в радикальную молодёжную группировку, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Дома у задержанного были обнаружены осколочная граната, боеприпасы и взрывчатка.

По свидетельству представителей СБУ, сотрудники следственных органов проверяют версию о подготовке провокаций «во время массовых мероприятий, а также на торжествах по случаю Дня флага Украины и на концерте «Квартал-фест» 23 августа в Сумской области».