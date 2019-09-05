Женщины ведут трансляцию голодовки в интернете. Они рассказали, что пошли на такой шаг потому, что их исключили из окружной жилищной программы «Молодая семья» в связи с достижением ими возрастного порога - 36 лет.При этом ипотеку они взяли несколько лет назад, рассчитывая погасить часть займа за счёт субсидий. Однако поддержку они так и не получили, а теперь их и вовсе убрали из программы. Всего голодовку объявили пятеро женщин.