07.02.2020, 10:29
В СУСК рассказали о завершении в Ростовской области расследования дела серийного убийцы
ИА «Ореанда-Новости». Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении Давида Сарабашяна, проживавшего в Ростовской области, которого обвиняют в насилии и убийстве пяти женщин, рассказывают в СУСК РФ по региону.
По версии следователей, в октябре 2018 года мужчина на территории ЖК "Суворовский", расположенного в городе Ростов-на-Дону, накинул на шею незнакомой ему женщине 25 лет, куртку, свёрнутую в несколько раз. В результате этих действий девушка потеряла сознание. После этого Сарабашян изнасиловал её и задушил. После возбуждения уголовного дела мужчину задержали.
В ведомстве сообщают, что во время расследования уголовного дел следователями были получены доказательства того, что Сарабашян причастен не только к преступлениям 2018 года, но и к ряду аналогичных преступлений, которые были совершены в прошлые годы.
Следователями было установлено, что мужчина совершил два преступления в 2000 году. Во время прохождения службы в одной из воинских частей в городе Ростове-на-Дону, мужчина покинул место несения службы и напал на незнакомых женщин 32 и 27 лет. Убийца сначала накидывал на шею жертв ремень, затем перетаскивал их в безлюдное место, насиловал и душил.
В 2001 и 2003 годах мужчина совершил ещё два убийства. В марте 2015 года Сарабашян напал на женщину 29 лет, но ей удалось спастись. Судебно-психиатрической экспертизой у мужчины было выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.
В сообщении заявлено о том, что осуществлён сбор достаточной доказательной базы и уголовное дело направят в суд.
По версии следователей, в октябре 2018 года мужчина на территории ЖК "Суворовский", расположенного в городе Ростов-на-Дону, накинул на шею незнакомой ему женщине 25 лет, куртку, свёрнутую в несколько раз. В результате этих действий девушка потеряла сознание. После этого Сарабашян изнасиловал её и задушил. После возбуждения уголовного дела мужчину задержали.
В ведомстве сообщают, что во время расследования уголовного дел следователями были получены доказательства того, что Сарабашян причастен не только к преступлениям 2018 года, но и к ряду аналогичных преступлений, которые были совершены в прошлые годы.
Следователями было установлено, что мужчина совершил два преступления в 2000 году. Во время прохождения службы в одной из воинских частей в городе Ростове-на-Дону, мужчина покинул место несения службы и напал на незнакомых женщин 32 и 27 лет. Убийца сначала накидывал на шею жертв ремень, затем перетаскивал их в безлюдное место, насиловал и душил.
В 2001 и 2003 годах мужчина совершил ещё два убийства. В марте 2015 года Сарабашян напал на женщину 29 лет, но ей удалось спастись. Судебно-психиатрической экспертизой у мужчины было выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.
В сообщении заявлено о том, что осуществлён сбор достаточной доказательной базы и уголовное дело направят в суд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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