ИА «Ореанда-Новости». 3 мая на полигоне воинской части в Свердловской области погиб военнослужащий. Несколько солдат жгли костёр на полигоне, нарушая требования безопасности, это стало причиной взрыва боеприпаса.

В результате ЧП четверо военнослужащих получили травмы и были доставлены в военный госпиталь, один военнослужащий погиб на месте взрыва, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пострадавшим солдатам оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент комиссия военного ведомства совместно с военной прокуратурой устанавливают все обстоятельства случившегося.