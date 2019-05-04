04.05.2019, 11:42
В Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военный
ИА «Ореанда-Новости». 3 мая на полигоне воинской части в Свердловской области погиб военнослужащий. Несколько солдат жгли костёр на полигоне, нарушая требования безопасности, это стало причиной взрыва боеприпаса.
В результате ЧП четверо военнослужащих получили травмы и были доставлены в военный госпиталь, один военнослужащий погиб на месте взрыва, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Пострадавшим солдатам оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент комиссия военного ведомства совместно с военной прокуратурой устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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