По данным на первое апреля, в РФ зарегистрированы 2277 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали двадцать четыре человека. Сто девяносто полностью вылечились.Сейчас в российской столице введён режим самоизоляции. Москвичам посоветовали не покидать свои квартиры без особой необходимости.