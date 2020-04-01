ИА «Ореанда-Новости». По причине распространения коронавируса на территории РФ введены кредитные каникулы. В Госдуме был принят соответствующий закон, уведомляет агентство РИА Новости. 

По данным на первое апреля, в РФ зарегистрированы 2277 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали двадцать четыре человека. Сто девяносто полностью вылечились. 

Сейчас в российской столице введён режим самоизоляции. Москвичам посоветовали не покидать свои квартиры без особой необходимости.