01.04.2020, 15:10
В связи с коронавирусом в РФ введены кредитные каникулы
ИА «Ореанда-Новости». По причине распространения коронавируса на территории РФ введены кредитные каникулы. В Госдуме был принят соответствующий закон, уведомляет агентство РИА Новости.
По данным на первое апреля, в РФ зарегистрированы 2277 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали двадцать четыре человека. Сто девяносто полностью вылечились.
Сейчас в российской столице введён режим самоизоляции. Москвичам посоветовали не покидать свои квартиры без особой необходимости.
По данным на первое апреля, в РФ зарегистрированы 2277 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали двадцать четыре человека. Сто девяносто полностью вылечились.
Сейчас в российской столице введён режим самоизоляции. Москвичам посоветовали не покидать свои квартиры без особой необходимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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