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Накануне глава Российского государства обратился к соотечественникам. Владимир Путин сообщил о переносе голосования в связи с ситуацией с распространением коронавируса.Песков дал утвердительный ответ, когда журналисты у него поинтересовались о том, будет ли среда 22 апреля рабочим днём.