26.03.2020, 09:00
В связи с переносом голосования по Конституции 22 апреля не станет выходным днём
ИА «Ореанда-Новости». Двадцать второе апреля останется рабочим днём, поскольку голосование по поправке конституции, которое планировалось на этот день, состоится позже, уведомил РИА Новости Дмитрий Песков, работающий пресс-секретарём президента РФ.
Накануне глава Российского государства обратился к соотечественникам. Владимир Путин сообщил о переносе голосования в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Песков дал утвердительный ответ, когда журналисты у него поинтересовались о том, будет ли среда 22 апреля рабочим днём.
Накануне глава Российского государства обратился к соотечественникам. Владимир Путин сообщил о переносе голосования в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Песков дал утвердительный ответ, когда журналисты у него поинтересовались о том, будет ли среда 22 апреля рабочим днём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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