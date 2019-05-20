ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров сообщил, что в ночь на 20 мая в одной из колоний строгого режима случился бунт.

Погибли 29 заключённых (при этом, как заявил Умаров, «с восемью из них заключённые расправились сами») и 3 конвоира.

Представители пресс-службы ведомства заявили, что бунт начали лица, осуждённые за членство в запрещённой в России и других странах экстремистской организации «Исламское государство». Вечером 30 заключённых, вооруженных ножами и другими острыми предметами, взяли в заложники и затем убили 3 охранников. При этом было выдвинуто требование об освобождении. «В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооружённое столкновение», – говорится в сообщении министерства юстиции. Администрация исправительного учреждения потребовала соблюдать порядок, однако взбунтовавшиеся напали на надзирателей. Некоторые из них получили ранения. Тогда сотрудники колонии перешли к «решительным мерам по стабилизации ситуации», и порядок был восстановлен.

Ведётся расследование всех обстоятельств происшествия.