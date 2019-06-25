ИА «Ореанда-Новости». Проект включает в себя технологии, созданные компаниями TN-Group и ИТ-Технопарк "Миэлта". Он реализуется за шесть лет по нескольким направлениям: ЖКХ, инновации для жизни, транспорт, безопасность и другие. На решение потрачено почти сто миллионов рублей.

Так, например, в Тамбове автоматизирую процесс вывоза мусора, установят новые модели счетчиков, а также оптимизируют городской транспорт. Счетчики помогут гражданам вовремя отправлять показания в соответствующие службы и даже немного сэкономить. Что касается вывоза мусора, то теперь уровень наполненности контейнеров будет отслеживаться, и вовремя вывозиться.