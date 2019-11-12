ИА «Ореанда-Новости». Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области против сотрудницы банка, которую подозревают в хищении 6 млн рублей, пишут «Известия».



Отмечается, что 60-летняя женщина похищала деньги со счётов местных пенсионеров. Кражи она совершала в течение четырёх лет. Она забирала деньги у пенсионеров, которые открывали счёт в банке.



Всего от её действий пострадали 80 человек. Банк возместил гражданам убытки из своих средств, теперь кредитное учреждение будет взыскивать эту сумму с сотрудницы.